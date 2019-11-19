Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: 2 devletli çözüm bulunana kadar Filistin halkının yanındayız
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: 2 devletli çözüm bulunana kadar Filistin halkının yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Filistin'deki yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin "İki devletli çözüm hayata geçirilene kadar, Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanındayız." diye konuştu. Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

19.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:04
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: 2 devletli çözüm bulunana kadar Filistin halkının yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Filistin'deki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini "meşru" olarak tanımlaması kararına ilişkin "İki devletli çözüm hayata geçirilene kadar, Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanındayız." dedi.


Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın, ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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