Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir." 22.08.2018 13: 59: 48 TSI

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