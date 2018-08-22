Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayının Bu Kararı Yunanistan'ın Terörle...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayının Bu Kararı Yunanistan'ın Terörle...

IHAAW135948-GEN/22-08-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir." 22.08.2018 13: 59: 48 TSI
NNNN - ANKARA

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