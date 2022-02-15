Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs'e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile... - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs'e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs'e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs'e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Kudüs'e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

İbrahim Kalın, Sedat Önal, Filistin, Kudüs, Politika, Haberler

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