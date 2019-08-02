Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türk -Japon Üniversitesi 1. konsey toplantısına katıldı



CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk -Japon Üniversitesi Birinci Konsey toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Japon Bilim Adamı Prof. Dr. Ryoji Noyori ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Kalın, "Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliğinin, hem ikili ilişkilerimize büyük katkı vereceğine hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni hamleler yapmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türk -Japon Üniversitesi 1'inci Konsey toplantısı Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Türk - Japon Üniversitesi Konsey Üyesi İbrahim Kalın olmak üzere, diğer Türk konsey üyeleri Prof. Dr. M.A Yekta Saraç, Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Naci Ağbal ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen ile Japon Konsey üyeleri, Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Ryoji Noyori, Prof. Dr. Yoichiro Matsumoto, Japonya Büyükelçi Kiyoshi Araki, Büyükelçi Toichi Sakata katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Ryoji Noyori, bilim ve teknolojinin, uluslararası rekabetçiliği geliştirmenin anahtar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pek çok ülke yetenekli öğrenci yetiştirmek için iyi bir eğitim sistemi kuruyor. Ancak bir ülkenin tek başına yapabilecekleri oldukça sınırlı. Bu nedenle uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından desteklenen bu program, mükemmel bir fikir. Programın Türkiye ve Japonya'ya yarar sağlayacak yetenekli insanlar yetiştireceğini umuyorum."

"ÜNİVERSİTENİN FİİLİ KURULUŞ SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

İbrahim Kalın da, "Bugün Türk -Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilk konsey toplantısı için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu üniversite bildiğiniz gibi, Türkiye ve Japon hükümetleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Başbakan Abe'nin girişimi ve öncülüğü ile hükümetler arası anlaşma ile kuruldu. Bunun kanunu süreçleri tamamlandı. Şimdi üniversitenin fiili kuruluş sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle Nobel Kimya Ödülü'nü almış Japon Bilim Adamı misafirimiz olmak üzere Japon heyet üyeleri burada. Ayrıca bizim Konsey üyelerimizden Türk tarafından üyeler de buradalar. Bugün özellikle üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde atılacak adımları belirleyeceğiz. Bu üniversite Türk - Japon ilişkileri tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına da işaret ediyor. Japonya ile bizim çok uzun tarihi bir bağımız var. Ertuğrul firkateyni hadisesinden 19'uncu yüzyıl, daha sonra 20'nci yüzyıldaki ilişkilerimize ve özellikle bugün teknoloji, ticaret, eğitim alanındaki ilişkilerimize kadar Japon devleti ve halkıyla çok verimli kapsamlı ilişkilerimiz var. En son Osaka'da yapılan G-20 zirvesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız hem G-20 zirvesine katıldı hem de Tokyo'da bir resmi ziyaret gerçekleşti. Orada ele alınan konulardan biri de Türk - Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idi." dedi.

"İŞBİRLİĞİNİN YAPILMASINDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Üniversitenin amacı hakkında da konuşan Kalın, "Bilim ve teknoloji alanında dünya standartlarında araştırma yapmak, öğretim elemanı ve talebe yetiştirmek, bununla ilgili yüksek lisans ve doktora programı kurmak. Lisans eğitimi de olacak ama ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yoğunlaşan bir araştırma üniversitesi kurmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçları belirlendikten sonra bu çerçevede aynı zamanda, bölgemize ve dünyaya da hitap edecek araştırmacıların, yüksek mühendislerin bilim adamların yetiştirilmesi hedefleniyor. Üniversitemiz inşallah burada Anadolu Yakası'nda Teknopark'ın hemen yanında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanı başında bir yerleşkede kurulacak. Konumu itibari ile hem uluslararası erişme, hem Teknopark'a hem de civardaki üniversitelere yakın bir yerde olacak. Burada Türk - Japon ayrıca 3'üncü milletlerden bilim adamlarının uzmanların, hocaların gelip ders vermesini ve araştırma yapmasını bekliyoruz. Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliğinin, hem ikili ilişkilerimize büyük katkı vereceğine hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni hamleler yapmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede özellikle bilim ve teknoloji alanında Japon teknik bilgisinin Türkiye'ye aktarılması konusunda bu işbirliğinin yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Kaynak: DHA