Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte... - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın : ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte...

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte...

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte...

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