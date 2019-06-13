Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi