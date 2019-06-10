Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul...
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam