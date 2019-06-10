Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul...

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul...

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın,

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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