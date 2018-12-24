IHAAW191628-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA