Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Sözleri) Söylenen...
IHAAW191628-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI NNNN.
IHAAW191628-SIY/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA