Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Arnavutluk Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.

Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile temaslar gerçekleştirmek üzere geldikleri Tiran'da, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile görüştü, ardından TİKA'nın Tiran'daki Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesine de ziyaret gerçekleştiren heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, başkent Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camisi'nde incelemeler yaptı.

Eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi birçok alanda projeyi destekleyen TİKA, Tiran'da Ethem Bey Camisi, Berat Hünkar Camisi, Halveti Tekkesi, Ergiri Pazar Camisi ve Berat Bekarlar Camisi'ni 2 yıl içinde restore etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA