Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi.

04.11.2019 18:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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