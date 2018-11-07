Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."