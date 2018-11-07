Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İçeriden veya Dışarıdan, Nereden Gelirse Gelsin Terör...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."