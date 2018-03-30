Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Gazze'de Bugün Barışçıl Gösterilere Katılan Filistinlilere...
IHAAW215319-SIY/30-03-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz.
IHAAW215319-SIY/30-03-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail'in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez." 30.03.2018 21: 53: 19 TSI
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