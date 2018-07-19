Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Filistin Halkını Kendi Anavatanlarından Yasal Olarak da...
IHAAW170519-SIY/19-07-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Filistin halkını kendi anavatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Filistin halkını kendi anavatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir." 19.07.2018 17: 05: 19 TSI
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