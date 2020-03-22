Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı Açıklaması
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İbrahim Kalın, Twitter, Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.

22.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.

Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."

Kaynak: AA

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