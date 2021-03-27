Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel