Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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