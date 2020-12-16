Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü

16.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:01
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye- AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları ele alındı. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantının ilk bölümünde Sözcü İbrahim Kalın, Türkiye- AB ilişkilerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 

AB'NİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADIKalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB'nin somut adımlar atarak Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini hatırlattı. 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye'ye, AB'nin verdiği taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağını belirten Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi. TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE HAZIR OLDUĞUNU YİNELEDİKalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye'nin yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen GKRY'nin ödüllendirildiğini anımsattı. İki komşu ülkenin sorunlarını diyalog ile çözebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.

Toplantının son bölümünde soru ve görüşlerini dile getiren AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber:  ANKARA


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Erkan Akçay Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevket Çoruh Gülben Ergen Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Pierre Webo Sergen Yalçın Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:03:31. #1.15#
title