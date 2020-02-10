Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

10.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü başkanlığındaki heyet, 'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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