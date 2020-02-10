Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
10.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. - ANKARA
Kaynak: İHA