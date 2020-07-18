Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ayasofya eleştirilerine yanıt verdi "Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ayasofya eleştirilerine yanıt verdi "Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz"

CNN'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a "Türkiye'de laikliğin sonuna mı işaret ediyor?" diye soruldu. Kalın kendisine yöneltilen soruya "Türkiye'de dini özgürlük var. Söz konusu kaygılar yersiz" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ayasofya eleştirilerine yanıt verdi
18.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a uluslararası yayın organı CNN'e demeç verdi.Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararı ve Türkiye'de yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamalar yapan Kalın, kendisine yöneltilen Ayasofya sorusuna da yanıt verdi.

KALIN, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de Kovid-19'da ikinci dalga yaşanır mı?" endişesi taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Kalın, "Herkes gibi biz de bundan sonra ne olabileceğinden endişe duyuyoruz çünkü virüsün bundan böyle nasıl davranacağına dair tam bilgiye sahip değiliz. Mutasyona mı uğrayacak? Tekrar değişecek mi? Geri gelecek mi?" ifadelerini kullandı.

Kalın, "Kovid-19, mevcut küresel sistemin zayıflığını ve en güçlü ulusların bile virüs benzeri bir şeyin kurbanı olabileceğini gösterdi. Bu nedenle, ciddi bir uluslararası iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

ULUSLARARASI CAMİANIN 'LAİKLİK' KAYGISINA SÖZCÜ KALIN'DAN YANIT

Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararına ilişkin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." açıklamasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Buna üzülmemeli çünkü sadece turistlerin ziyaret ettiği bir yer olmaktan çıkarılıp, Allah'ın isminin anılacağı bir ibadethaneye çevrildi. Burası kiliseden camiye değil, müzeden camiye çevrildi. Bununla birlikte, cami olmanın yanı sıra kültürel alan olarak da kalacak."

Kalın, Türkiye'de dinamik bir dini azınlık topluluğunun olduğuna değinerek, Yahudi ve Hristiyan azınlıkların 1930 ve 1940'larda çeşitli siyasi nedenlerle el konulan mallarının kendilerine iade edildiğini kaydetti.

Türkiye'deki dini azınlıkların, ülkedeki diğer herkes gibi eşit vatandaş statüsünde olduğuna dikkati çeken Kalın, azınlıklara durumlarının sorulması halinde, "ülkedeki herhangi bir dini topluluk kadar dini özgürlüklerini yaşadıkları" yanıtını vereceklerini belirtti.

"KARAR TÜRKİYE'DE LAİKLİĞİN SONUNA MI İŞARET EDİYOR?"

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararının, bu ülkedeki dini azınlıkların statüsü ya da özgürlükleriyle ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.

Sözcü Kalın, "Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye'de laikliğin sonuna mı işaret ediyor?" sorusuna, söz konusu kaygıların yersiz olduğu yanıtını verdi. Kalın, "Türkiye'nin Ayasofya kararının ardından yapılan açıklamaların bazıları, Türkiye aleyhine bazı eski varsayımlara ve ön yargılara dayanmaktadır. Türkiye'de dini özgürlük var." diye konuştu.

AYASOFYA'DAKİ MOZAİKLERE NE OLACAK?

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararının ardından, burada bulunan mozaiklere ne olacağı sorusuna karşılık, bu mozaiklerin son 500 yıldır olduğu gibi yine korunmaya devam edeceğini söyledi.

Buradaki mozaiklerin, kültürel mirasın bir parçası olduğuna işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Bu mozaikler, Hz. İsa, Meryem Ana ve diğer Hristiyan kişilikleri tanımlayan güzel mozaikler. El değmeden korunacaklar. Müslümanların namaz vakitlerinde örtülecek ancak dokunulmayacak şekilde bazı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece ışıktan veya başka bir şeyden aşınmayacak veya etkilenmeyeceklerdir. Mabet korunacak ve diğer turistler daha önce olduğu gibi yine görebilecekler."

Kalın, "Dünya mirası olan Ayasofya'nın turistlere açık kalacağını onaylayabilir misiniz?" sorusu üzerine, "Kesinlikle. İnanan, inanmayan, Müslüman, Hristiyan, Budist herkesi kastediyorum." dedi.

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