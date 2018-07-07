Cumhurbaşkanlığı Sistemine Yönelik 2. Khk Resmi Gazete'de

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mükerrer sayıda yayımlanan 700 sayılı KHK'ya göre, Köy Kanunu, Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, Askerlik Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Pasaport Kanunu gibi yürütmeyi ilgilendiren pek çok kanun ve kanun hükmünde kararnamede geçen "Bakanlar Kurulu" ifadeleri "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.

KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu KHK ile değişiklik yapılan kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecek. KHK, Cumhurbaşkanının yemin edip göreve başlamasının ardından yürürlüğe girecek. - ANKARA