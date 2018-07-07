Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uyumuna İlişkin İkinci Khk, Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uyumuna İlişkin İkinci Khk, Resmi Gazete'de Yayımlandı.

IHAAW192734-SIY/07-07-2018 - Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uyumuna İlişkin İkinci Khk, Resmi Gazete'de Yayımlandı.

IHAAW192734-SIY/07-07-2018

- Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. 218 maddelik KHK'nın 216'ncı maddesinde "Başbakanlık" ibarelerinin "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde ve "Başbakanlıkça" ibaresinin "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde değiştirildiği yer aldı. 07.07.2018 19: 27: 34 TSI
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