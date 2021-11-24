Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının asırlık enstrümanları sergileniyor

ANKARA (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca kullandığı enstrümanlarla çeşitli belgeler ve orkestraya ait eşyalar, CSO1826 Sergi Alanı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi'nde açılan sergi alanında, orkestranın çok sesli müzik kültürünün tarihi süreci çeşitli arşiv vesikaları ve dönem fotoğraflarıyla aktarılıyor.

Sergi alanını ziyaret edenler, müzisyenler tarafından kullanılan 19'uncu yüzyılın ilk çeyreğine ait borazan, 1838 yılına ait zil ile farklı yıllardan çeşitli materyalleri ve orkestranın kullandığı klavsen, arp gibi enstrümanlarla tarihte yolculuğa çıkıyor. Müzikseverler Beethoven'in 6. Senfonisi, Çaykovski'nin Piyano Konçertosu gibi kayıtları sergi alanını dolaşırken dinleme imkanı buluyor.

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