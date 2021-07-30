Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bugün ve pazar günü, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü gerçekleştireceği konserler, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bugün ve pazar günü, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü gerçekleştireceği konserler, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bugün Ankara'daki, pazar günü ise Bodrum'daki "Latin Rüzgarları" konseri, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü başkentteki "Barok'tan Romantik Dönem'e düet, trio ve kuartetler" konseri planlanacak bir tarihte yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sevda Erginci Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:08:26. #1.14#

title