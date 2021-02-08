Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kaç yılda bir yapılır?
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Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kaç yılda bir yapılır?

08.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:57
Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kaç yılda bir yapılır?

Son zamanlarda vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ne zaman olacak sorusunu sıklıkla aratmaya başladı. Bu haberimizde sizlerle herhangi bir değişikli olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağını derledik. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kaç yılda bir yapılır?

2007 yılında yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanını halk seçmektedir. 2007 yılından önce Cumhurbaşkanını meclis seçmekteydi. Ayrıca yapılan değişikle cumhurbaşkanı olan kişi 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabilmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. İlk turu Bir sonraki Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

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