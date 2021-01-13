Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ne zaman yapılacak? Kaç yılda bir yapılır?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ne zaman yapılacak? Kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. İlk turu Bir sonraki Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 25 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir.