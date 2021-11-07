Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 yılı geride bıraktı. 36 yıllık serüvene özel olarak hazırlanan video klibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Asil milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 36'ncı yıla özel klibin de yer aldığı paylaşımında, "Ülkemizde modern bir savunma sanayiinin tesis edilmesi amacıyla 7 Kasım 1985'te çıktığımız yolda, milletimizin destek ve teveccühleriyle 36 yılı geride bıraktık. Asil milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 36'ncı yıla özel klip

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri
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