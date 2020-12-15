Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi...
15.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:24
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan