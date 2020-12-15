Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.