Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi...
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi...

15.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:24
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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