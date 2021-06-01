Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku'nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku'nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

"45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadesini kullanan Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi
Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi
Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı
Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:02:23. #1.14#

title