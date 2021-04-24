Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere "hayalleri gerçekleştirme" çağırısı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere "hayalleri gerçekleştirme" çağırısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den gençlere 'hayalleri gerçekleştirme' çağırısı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gençlerle beraber geçmişte başkalarının hayalperestlik dediği konularda hayaller kuracaklarını ama hayalperestçe hareket etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gençlerle beraber geçmişte başkalarının hayalperestlik dediği konularda hayaller kuracaklarını ama hayalperestçe hareket etmeyeceklerini söyledi.

Demir, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul YouTube kanalında Türk Savunma Sanayii ve Savunma Yöntemine Dair Yenilikler konulu oturumda yaptığı konuşmada, milli teknolojinin her şeyin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

Milli teknolojiyi dile getiren siyasetçilerin alay konusu olduğunu ifade eden Demir, "Ama ortaya konulan büyük iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın belli bir noktaya doğru milli teknoloji hamlesi sürükleniyor." diye konuştu.

Milliliğin, yerliliğin en önde uygulanması gereken alanın savunma sanayi olarak ortaya çıktığını dile getiren Demir, "Belirli bir aşamaya geldik. Geldiğimiz aşama bizler için yeterli değil. Siz gençlerle beraber geçmişte başkalarının hayalperestlik dediği konularda biz hayallerimizi kuracağız ama hayalperestçe hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, gençlerin büyük bir özgüvenle "bende yapabilirim" iddiası, güveni ve çalışkanlığıyla organize olarak, sistem kurarak, ekip oluşturarak hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkmalarını isteyerek, bu yolculukta büyüklerin yol gösterici olacağını söyledi.

Arkasında kuvvet olduğunu bilen her yöneticinin, politikacının, devlet adamının masada çok daha güçlü olacağını dile getiren Demir, böylece milli çıkarların güçlü savunulabileceğini ve masadan o denli net sonuçlar alınacağını kaydetti.

SİHA'ların kabiliyetlerini artırdığını, Akıncı TİHA'nın bu yıl envantere girmesini beklediklerini belirten Demir, SİHA'nın sadece uçan bir platform olmadığını, üzerine konulan ürünler, oluşturacağı kabiliyetler ve savaş alanında oluşturacağı etki ile taşıdığı yüklerin önemini anlattı.

Demir, programlar, stajlar, iş ve proje yarışmalarıyla hayata geçecek konuların gençleri beklediğine işaret ederek, gençlerden çeşitli görüşler ve fikirler almaya hazır olduklarını bildirdi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmakla, işimizi güzel yapmakla mükellefiz." diyen Demir, elden gelenin en iyisi yapıldığında başarının da geleceğini belirtti.

Gençlerin asla vazgeçmemesini ve büyükleri zorlamalarını isteyen Demir, kendilerinin de gençlerin sesini işitmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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