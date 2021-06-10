Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük"
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük'
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, "İhracat için daha gidecek yolumuz var. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, "İhracat için daha gidecek yolumuz var. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar." dedi.

Eskişehir Endüstri Fuarı'na katılan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstri ve sanayi temeli güçlü olan Eskişehir'in havacılık başta olmak üzere savunma sanayisindeki rolünün giderek artmasını beklediklerini vurguladı.

Fuarın milli ve yerli ürünler konusunda önemine işaret eden Demir, "Şirketlerimiz bu süreçte oluşturacakları iş birlikleri ve iş modelleriyle yeni ürünlere imzalar atarlar diye bekliyoruz. İhracat için daha gidecek yolumuz var. Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar. İnşallah onları da ileride göreceğiz." diye konuştu.

"Kritik alandaki çalışmaları hiç durdurmadık"

"Kovid-19 salgınının özellikle savunma sanayimizi asgari ölçüde etkilemesi konusunda, tedbir alma konusunda hassas davrandık." diyen Demir, bu süreçte alınan önlemlere değindi.

İsmail Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerimiz bu konuda tedbirler alarak üretime devam etti. Savunma sanayi projelerimiz devam etti. Orada minimal süre uzatmaları verdik, bazı şartları göze alarak ama özellikle kritik alandaki çalışmaları hiç durdurmadık. Çünkü duramazdık, ülkemizin buna ihtiyacı var. Sadece ürün değil, ürün geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleri devam etti. Çünkü bu konu hayati önemi sahip. Hayati öneme sahip bir konuda da beklemek, durmak olmaz. Salgın şartlarının ölçülü bir şekilde etkisi oldu ama bunu en aza indirme konusunda sektör olarak oldukça başarılı bir sınav verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük" - Haberler Ekonomi
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