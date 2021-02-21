Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor"
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Platformlar için Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesi sürüyor"

21.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:20
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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