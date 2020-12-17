Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projelerimizin Hiçbiri Yaptırım Kapsamında Değil
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projelerimizin Hiçbiri Yaptırım Kapsamında Değil

17.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:25
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projelerimizin Hiçbiri Yaptırım Kapsamında Değil

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri''nin Türkiye''ye uyguladığı S-400 yaptırım listesinde adı geçen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.

ABD''nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Bu yapılanların dostluğa, müttefikliğe sığmadığını sürekli olarak belirttik. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye''nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı

Yaptırım F-16''ların ihtiyaçlarını karşılayan kuruma değil. Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer" şeklinde konuştu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:38:09. #1.14#
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