Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Topaloğlu'ndan Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Topaloğlu'ndan Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Topaloğlu'ndan Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, vatandaşlara Kovid-19 salgınına karşı aşı olmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, vatandaşlara Kovid-19 salgınına karşı aşı olmaları çağrısında bulundu.

Topaloğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, araştırmalar ve verilerin Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölümlerin aşılanmayanlarda olduğunu çok güçlü şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada etkin aşılama başarılamazsa yıllarca devam edeceği düşünülen bu salgında ya aşı olup korunacağız ya da hastalığa yakalanacağız. Sağlıklı normal yarınlar için aşını ol."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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