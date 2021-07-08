Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda VLP temelli yerli aşı çalışmaları görüşüldü
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda VLP temelli yerli aşı çalışmaları görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda VLP temelli yerli aşı çalışmaları görüşüldü
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid-19 aşısının devam eden Faz 2 çalışmaları ile Faz 1 ara sonuçları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid-19 aşısının devam eden Faz 2 çalışmaları ile Faz 1 ara sonuçları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında dün düzenlenen toplantıda, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaları sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşı adayı listesinde yer alan VLP aşısı görüşüldü.

Toplantıya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra aşıyı geliştiren Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel ve Kurul üyeleri katıldı.

VLP temelli aşının Faz 1 ara sonuçlarının sunulduğu toplantıda, devam eden Faz 2 çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında ileride yapılması planlananlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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