Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Denizli'de temaslarda bulundu

15.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:56

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli ziyaretiyle ilgili "Denizli'de çok güzel çalışmalar ve imkanlar var ve bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün." dedi.



Çeşitli ziyaret ve toplantılar için kente gelen Topaloğlu ve kurul üyeleri, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Topaloğlu, Valilik Toplantı Salonunda yaptığı konuşmada, kentin sağlık turizmi açısından önemli fırsatlar barındırdığını ve jeotermal kaynakları açısından ülkenin en zengin bölgelerinden birisi olduğunu söyledi.



Termal turizmin sağlık turizmin alt başlıklarından birisi olduğunu dile getiren Topaloğlu, Denizli'de 19 antik kentin bulunduğunu ve bölgede Pamukkale'nin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu, üyelerle birlikte Karahayıt bölgesindeki fizik tedavi yapılan otellerde incelemeler yaptıklarını anlattı.



Heyet daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.



Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, kentteki temasları rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini belirtti.



Kurulun sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini belirten Topaloğlu, "Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük. Denizli'de çok güzel çalışmalar ve imkanlar var ve bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün." dedi.

Kaynak: AA