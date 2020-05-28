Cumhurbaşkanlığı'ndan stratejik öncelikli 5 konuda çalışma CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun stratejik öncelikli 5 konuda çalışma başlattığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun stratejik öncelikli 5 konuda çalışma başlattığı bildirildi. Bu kapsamda; 'gıda arz güvenliği', 'biyogüvenlik', 'siber güvenlik ve iletişim altyapısı', 'tıbbı cihaz' ile 'ilaç ve aşı' alanlarında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen salgın sonrası da önlem alınması gereken stratejik konularla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandığı bildirildi. Buna benzer durumlarda oluşabilecek farklı senaryolara karşı Türkiye'nin, imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun; 'gıda arz güvenliği', 'biyogüvenlik', 'siber güvenlik' ve 'iletişim altyapısı' ile 'tıbbı cihaz', 'ilaç ve aşı' konularında Türkiye'deki eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi için bir çalışma başlattığı belirtilerek, "Bu amaçla ülkemizdeki en yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerin de içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı Çalışma Grubu oluşturuldu. Tıbbi cihaz ile ilaç ve aşı alanlarındaki çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile koordinasyon içinde yürütülüyor. Her bir konuda Covid-19 salgını sonrasında ülkemizin kendi kendine yeten ve daha da güçlenen bir konuma gelmesine yönelik ihtiyaçlara cevap verecek kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulacak. Kurul bu 5 konuya özel önem vererek çalışmalarını yaz sonuna kadar tamamlayacak" denildi.

'KISA, ORTA VE UZUN VADELİ POLİTİKA ÖNERİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. Hasan Mandal çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı ile tıbbı cihaz, ilaç ve aşı alanlarında yerli ve milli çözümler üretebilmesi için kritik öneme sahip hususları dikkate alacağız. Ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu titizlikle inceleyerek ülkemiz açısından tehditler ve fırsatları teker teker ortaya koyuyoruz. Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklanıyoruz ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile çalışmalarımıza hızla başladık. Yaz sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmayı planlıyoruz."

Kaynak: DHA