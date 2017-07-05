Cumhurbaşkanlığı'ndan G20 Hamburg Zirvesi Açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 12'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılımına ilişkin açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacaklardır. G20 Zirvesi, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır.



BAZI LİDERLER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN YETKİLİLERİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER



Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da Hamburg'da ele alınacak olması, zirvenin önemini artırmaktadır. Zirve, anılan konular başta olmak üzere, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin ülkemizin görüşlerinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından liderlere paylaşılmasına da imkan sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve vesilesiyle bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktır."