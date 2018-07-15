Cumhurbaşkanlığı'ndan, 15 Temmuz Şehitleri Anısına Video: Asla Unutulmayacaksınız

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden iki yıl geçerken, Cumhurbaşkanlığı, şehitler için hazırlanan bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlandı.

Videoda "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız" başlığı yer aldı. Yine videoda, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yanı sıra aileleri de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Twitter'dan yayınlanan 15 Temmuz şehitleri videosu