Cumhurbaşkanlığı'nda Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan önce katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayrıntılarını anlatmıştı. Erdoğan yeni sistemle ilgili olarak özetle şunları söylemişti:

GÜÇLER AYRILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

"Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Parlamenter sistemde hükümet meclis çoğunluğu içinden çıktığı için pratik yasama yürütme aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümetin cenahından gelmeyen hiçbir tasarının Meclis'ten geçme şansı yoktu.

"YARGININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER ORTADAN KALKACAK"

Hükümetle Meclis'in irtibatını kopartıyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait. Dolayısıyla milletvekilleri ve meclis tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalışması yapma imkanına kavuşuyor. Yargı da bu denge içinde çok daha sağlıklı çalışma imkanını bulacak. Yüksek yargı organlarının üye seçiminin bir kısmını cumhurbaşkanı ile meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi daha da güçlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

"SORUN ÇÖZEN VE ÜRETEN DEVLET OLACAK"

Yeni dönemde çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız. Daha hızlı karar alacağız. Patenti bana aittir, bunun için çok eleştiri almışımdır. Bir anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti demişimdir. Bundan niye çekiniyoruz aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım. Yeni yönetim modelinde yalın, makamların azaldığı, dijital dönüşümü gerçekleştiren yapı var.

EKONOMİ TEK ÇATI ALTINDA

Ekonomi noktasında 6 bakanlık var. Önemli bir adım atarak Ticaret Bakanlığına dönüştürüyoruz. 3 bakanlığı burada bir araya getirmiş oluyoruz. Ekonomi yönetimi böylece sadeleşmiş oluyor. 6 olan ilgili bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz. Ekonomi yönetimi üretim, finans ve ticaret sac ayaklarına oturtuluyor. Yatırım ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye cazibe merkezi haline getiriliyor.

KURULLAR VE OFİSLER

Yeni yapıda bakanlıkların yanı sıra 9 kurul oluşturduk. Yerel yönetim politikaları, sosyal politikalar, sağlık ve gıda politikaları, kültür ve sanat politikaları, hukuk politikaları, güvenlik ve dış politika, ekonomi politikaları, eğitim ve öğretim politikaları, bilim teknoloji ve yenilik politikaları kurulları.

"8 BAŞKANLIK OLACAK"

Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak kurullar. Bir başka adımı da şöyle atıyoruz o da, yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Arka bahçemiz olarak çalışacak olanlarda. Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu.

Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.

"UZMAN KİŞİLER POLİTİKA ÜRETECEK"

Buralarda iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika alanlarda uzman kişileri politika inşa süreçlerine dahil edeceğiz. Bürokrasiye takılmadan cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri geliştirecekler. Burada ekonomi yönetiminin birleşmesiyle ülke ekonomide bir sıçramayı gerçekleştirecek. Ekonomideki sıçramanın neticesi halka olacaktır."