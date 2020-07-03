Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 500 sanık hakkında açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu
03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:31

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 500 sanık hakkında açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi. 9 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, 264 sanığın beraatı talep edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek mütalaa için savcıya söz verdi. 92 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, 134 sanığın ise "anayasayı ihlale yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 9 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talebinde bulunan savcı, çoğunluğu er 264 sanığın ise beraatını istedi. Savcı, TRT baskınına giden bazı sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Poshor'un ayrıca, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi. Darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı, dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış'ın ise dava kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bu kapsamda Barış'ın 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Barış, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle Barış'ın "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması talep edilmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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