Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, örgüt üyesi askerlerin "abisi" olduğu belirtilen sivil sanık Murat Dayı, esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden Dayı, hakkındaki iddiaların senaryodan ibaret olduğunu, adının iddianameye sonradan eklendiğini savundu.

Olmamış olaylar bir araya getirilerek hakkında suç oluşturulduğunu öne süren Dayı, örgüt içinde "Sami" kod adını kullandığı yönündeki tespiti de kabul etmedi.

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasında asker "abisi" olarak görev aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunan Dayı, Yenimahalle'deki bir evde örgütsel toplantı yaptıklarına ilişkin Enver A, Hasan C. ve Mustafa B'nin beyanlarını kabul etmedi. Dayı, aleyhindeki tanık ifadelerinin baskı altında alındığını, ifadelerde yalan ve çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.

2014'ten itibaren örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki tespiti de kabul etmeyen Dayı, "Şahsıma isnat edilen Bylock belgelerinin hiçbirinde log kaydı bilgisi bulunmamaktadır. Asla Bylock programını kullanmadım. Dosyaya kazandırılan tüm Bylock belgeleri külliyen uydurma." diye konuştu.

Murat Dayı, kızını daha iyi bir eğim alması için örgüte ait bir okula gönderdiğini söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Dayı beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl