Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı: (2)
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı: (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez olmak üzere 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı: (2)
03.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:10

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez olmak üzere 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski albay Muhammet Tanju Poshor ve 15 Temmuz gecesi Çiğli Ana Jet Üssüne giden eski yarbay Emin Güven'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2'şer kez, 90 sanığın ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları istendi.

Söz konusu 90 sanık arasında, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer de yer aldı.

Sanıklardan 134'ü hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 15'er yıldan 20'şer, 9'ü hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri olan eski binbaşı Mete Semercioğlu, Hava Yaveri eski binbaşı Erkan Kıvrak ve Deniz Yaveri eski yarbay Şafak Deliacı da 20'şer yıla kadar hapsi istenenler arasında yer aldı.

Dönemin alay komutanına 1512 yıl hapis istemi

TRT işgalini yöneten eski kurmay albay Poshor ile TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in ayrıca 65 TRT çalışanına yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, 10 kişiye yönelik kasten yaralama ve kurumda meydana gelen zararlara ilişkin "mala zarar verme" suçlarından da toplamda 1512'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Daha önce Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karar bağlanan "Genelkurmay çatı davasında" 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan dönemin alay komutanı eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'ın da alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yine 1512 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, çoğu er 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu.

Mütalaada, 11'i firari 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması istenildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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