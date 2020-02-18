Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

18.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:10

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş dönemlerden esintiler taşıyan ve 7 gün 24 saat açık kalacak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 20 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.



Yapımına 2016 yılında başlanan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 125 bin metrekare kapalı alana sahip. Aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kütüphanede, 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın, 550 bin e-kitap ve nadir eser yer alıyor. Ayrıca, kütüphanenin kubbesinde, Alak Suresi'ne ait "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" ayetleri yazılı.



Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin yapımı öncesinde Türkiye'de alanında uzman kişiler ile çalıştaylar yapıldı. Kütüphanede basılı kaynakların dışında, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap, 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulan raflar yer alıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 5-10 yaş arası misafirler için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası misafirler için Gençlik Kütüphanesi, Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları bulunuyor. Eğitim merkezi olması hedeflenen kütüphanede; çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek.



Kütüphaneyi kullanmak isteyenler e-Devlet üzerinden üye olabilecek



Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olarak, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Kimlik kartını yenilemeyen eski kimlik kartı sahipleri ise kütüphaneye, geçici kart ile girebilecek. Yurt dışından gelen yabancı uyruklular da pasaportları karşılığında alacakları geçici giriş kartıyla kütüphaneden faydalanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA