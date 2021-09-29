Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Mersin'deki okula kitap desteği
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Mersin'deki bir okulun kütüphanesine 500 kitap desteğinde bulunuldu.
MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Mersin'deki bir okulun kütüphanesine 500 kitap desteğinde bulunuldu.
Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "1000 Okul İyileştirme Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı gerçekleştirilen "Z Kütüphane"ye 500 kitap desteğinde bulunuldu.
Okul Müdürü Serkan Taş, yaptığı açıklamada, kitap desteğinin öğrencileri sevindirdiğini belirterek, destekte emeği geçenlere teşekkür etti.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri