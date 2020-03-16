Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.

16.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:08
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 30 Mart'a kadar kütüphanede dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle okuyucu hizmetlerine ara veren kütüphanemizde dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

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