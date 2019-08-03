Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Finali Kayseri'de
Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri'de oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri'de oynanacak.
Tükiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetcioğlu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Final organizasyonunun 9 Ekim'de Kayseri'de yapılacağını söyledi. Şerbetcioğlu, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçının Kadir Has Arena'da oynanacağını belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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