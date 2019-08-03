Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Finali Kayseri'de

Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri'de oynanacak.

3.08.2019 14:48
Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Finali Kayseri'de

Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri'de oynanacak.

Tükiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetcioğlu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Final organizasyonunun 9 Ekim'de Kayseri'de yapılacağını söyledi. Şerbetcioğlu, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçının Kadir Has Arena'da oynanacağını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.