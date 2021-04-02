Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması 8-11 Ekim'de Kocaeli'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması, 8-11 Ekim'de Kocaeli Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması, 8-11 Ekim'de Kocaeli Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.

Kocaeli Ticaret Odası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, yarışmanın ilk defa Ankara dışında yapılacağını söyledi.

Kocaeli Fuarı'ndaki tesislerinde düzenlenecek yarışlar için Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nün tüm planlamaları yaptığını dile getiren Ada, böylesine önemli bir müsabakanın Kocaeli'de yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş da Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması'nın ilk kez Kocaeli'de yapılacağını belirtti.

Genellikle Ankara'da düzenlenen organizasyonun Kocaeli'de yapılacak olması kendilerine büyük onur verdiğini vurgulayan Demirtaş, "Yarışma, Kocaeli Fuarı alanındaki tesislerimizde yapılacak. Türkiye'nin en usta binicilerinin en değerli atlarıyla katılacağı, engel yüksekliğin 145 santimetre olacağı yarışmada büyük mücadeleyi zevkle izleyeceğiz." diye konuştu.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarışları izlemek için Kocaeli'ye gelmesini beklediklerini, yarışmayı Kocaeli'ye yakışır bir şekilde gerçekleştirmek için kentteki tüm resmi ve özel kuruluşların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay