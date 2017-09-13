Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Ekim'de Sahibini Buluyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası Şampiyonu Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Ekim'de sahibini buluyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası Şampiyonu Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu, son lig ve THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile tarihinin ilk Türkiye Kupası zaferini yaşayan Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası ile başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakanın saat, hakem ve yayın bilgileri ise henüz duyurulmadı.
İlki 1985'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Banvit ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Doğuş, sezona kupayla başlamak için mücadele edecek.
Kaynak: EuroSport.com