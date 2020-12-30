Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
30.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı