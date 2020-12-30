Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

30.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:31
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Can Yaman Müge Anlı Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:34:40. #1.15#
title