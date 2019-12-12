Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Haber

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın salona gelişi Sanatçı Orhan Gencebay'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

12.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:02

Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'ın salona gelişi

Sanatçı 'ın salona gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla tokalaşması

Sinevizyon gösterisi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler