Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı Derya Yetim ANKARA - Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı Derya Yetim
ANKARA - Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.
Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.